Москва, , 15:54 — REGNUM Российский бизнес пока не видит света в конце тоннеля и не спешит погружаться в кредитную яму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ о том, что программа беспроцентного кредитования предприятий, пострадавших от пандемии, дала возможность спасти 1,2 млн рабочих мест.

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«1,2 млн рабочих мест — это около 1,5−2% рабочих мест в РФ. В относительном выражении немного, но если учесть влияние такого числа рабочих мест на потребление и ВВП, то это явно неплохо, — сказал Алиев. — Но минусы и сложности программы не позволили ей в полной мере заработать. Такой минус программы, как первые 6 месяцев кредита под 0%, а потом до 4%, не совсем правильный подход в условиях, когда бизнес явно не восстановился. Бизнес понимает, что света в конце тоннеля пока не видно, и зачем погружаться в кредитную яму?»

В связи с этим, как подчеркнул экономист, более гибкие и широкие условия программы позволили бы сохранить больше рабочих мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2020 года Россию ждет рост бедности.

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