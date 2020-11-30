Москва, , 15:52 — REGNUM Если бы в России программу беспроцентного кредитования пострадавших от пандемии предприятий запустили раньше, то это помогло бы гораздо большему числу компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал заявление Минэкономразвития о том, что благодаря этой программе в РФ удалось сохранить 1,2 млн рабочих мест.

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«Данная программа была необходима, если власти хотели хоть как-то помочь бизнесу. Если бы программу запустили раньше, а не 30 марта, то это помогло бы большему числу компаний. У программы были минусы и недостатки. По окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года в соответствии с графиком надо было возвращать кредит. Не все компании к этому времени смогли восстановиться, а сейчас идет вторая волна», — сказал Алиев.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ сообщило, что программа беспроцентного кредитования помогла сохранить больше 1 млн рабочих мест.