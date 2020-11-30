Москва, , 15:56 — REGNUM По итогам октября 2020 года в России на вторичном рынке был продан 22 551 грузовой автомобиль — на 3,7% больше, чем в октябре 2019 года. Об этом 30 ноября сообщает портал «Автостат Инфо».

При этом продажи грузовиков иностранных марок за отчётный период на вторичном российском рынке увеличились на 10,4% по сравнению с прошлым годом и составили 11 272 экземпляра. А вот реализация грузовых машин отечественных брендов снизилась на 2,3%, до 11 279 единиц.

На первом месте по перепродажам в РФ среди грузовиков оказались КамАЗы — 5501 проданный экземпляр против прошлогодних 5498 единиц.

На втором месте разместились подержанные грузовые машины ГАЗ. Их на вторичном рынке купили 2498 человек, что на 1,6% больше по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров списка замыкает грузовая техника шведской компании Volvo — 1717 единиц. Здесь наблюдается рост на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в октябре нынешнего года российские дилеры продали 7,4 тыс. новых грузовиков, что на 9% меньше, чем в октябре прошлого года.

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