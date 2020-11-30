Подгорица, , 15:47 — REGNUM Убытки черногорской национальной авиакомпании Montenegro Airlines за первые девять месяцев 2020 года составляют 14,9 млн евро, а сотрудники не получили зарплату за октябрь, сообщил генеральный директор компании Властимир Ристич.

Он также заявил, что в 2020 году количество рабочих сократилось на 44. Он также предупреждает, что компания не сможет выжить без применения специального закона о консолидации, который предусматривает государственную помощь MA в размере 155 миллионов евро.

Он напоминил, что в прошлом году убыток МА составил 8,7 миллиона, и для сравнения отметил, что хорватская авиакомпания увеличила убытоки в пять раз.

«Мы все сталкиваемся с этим. Правительства стран помогают, пытаясь спасти национальные авиакомпании. Теперь это битва, которая продлится дольше», — заявил Ристич.