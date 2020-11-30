30 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Смотришь на всё это со стороны и думаешь, что же мешает одним установить отечественное ПО при его, конечно, совместимости с импортным оборудованием и отсутствии возможности внешнего вмешательства в работу такого оборудования, и уж затем менять оборудование, но по мере выхода его из строя или по мере исчерпания в принципе совместимости с современным ПО.

Галина Смирнова, , 15:39 — REGNUM Два параллельных события удивительно схожих по своей сути: отсутствием понимания и присутствием чьих-либо интересов, развернулись вокруг установки отечественного ПО и замены импортного оборудования на российское. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), как сообщил Коммерсант, считают нереалистичным внедрение отечественного софта с 2024 года, а оборудования — с 2025 года, отмечая, что это потребует серьезных затрат, что следует из заключения комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям. Соответствующий проект указа президента разработан минцифры. Его первая версия, опубликованная 21 мая, предполагала, что отечественное ПО должно быть внедрено уже с 2021 года, а оборудование — с 2022 года. По итогам тогдашних обсуждений проект был скорректирован: теперь предполагается, что объекты КИИ перейдут на российский софт до 1 января 2024 года, а на российское оборудование — до 1 января 2025 года. Между тем, как подчеркивает издание, и этот формат в РСПП уже тоже посчитали неправильным. Заметим, будто тянут время.

Флаг России

На этот раз в РСПП увидели, что оборудование первично, а потому последовательность, предполагающая сначала установку ПО, а потом замену оборудования, приведет к неэффективным затратам. Компании будет вынуждены устанавливать российское ПО на имеющейся импортной технике, а через год переносить этот софт на новые российские устройства и адаптировать к ним. В пример авторы заключения приводят расходы некой металлургической компании, оценившей свои затраты в 10 млрд руб. При таких расходах, считают в РСПП компании могут пересмотреть свои инвестиционные планы.

Между тем, по мнению экспертов, привлеченных изданием для оценки заключения РСПП — для большинства организаций установленные на 2024−2025 годы сроки позволяют реализовать проекты по модернизации, однако порядок перехода «не учитывает динамичную природу» реестров отечественного ПО и оборудования, мол, реестры активно наполняются, и уже сейчас заявки не успевают рассматривать в установленные сроки, а значит, планы до 2024−2025 годов будут вырабатываться на основе устаревающих данных. Также эксперты отмечают, что связность и консистентность отечественных IT-решений и оборудования еще не достигают уровня глобальных аналогов, что требует существенных усилий для отбора и тестирования бизнесом.

Кстати о связности. После поправок Минцифры о переносе сроков по переходу на отечественные ПО и оборудование, чем на этот раз снова недовольны в РСПП, IT — ассоциации обратились к Владимиру Путину с просьбой не сдвигать на 3 года сроки перевода компаний на отечественное ПО. Представители ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) отмечали в своем обращении, что они несогласны с предложением Минцифры сдвинуть сроки перевода в стратегически важных отраслях, так как одобрение такой инициативы поставит отрасль и систему государственного управления в зависимость от иностранных вендеров при реализации новых проектов по цифровизации экономики.

Напомним, минцифры предложило перенести сроки в связи с обращениями «Газпрома», «Росатома», ВТБ и «Ростелекома», в которых они указывали на неготовность разработчиков российского ПО удовлетворить потребности госучреждений. К слову, именно эта причина может быть наиболее вероятной во всех этих развернувшихся спорах.

Второе событие, связанное с импортозамещением софта разыгрывается вокруг банковской сферы. Ассоциация банков России (АБР), как сообщает издание Ведомости, также направило обращение в Минцифры, Минэк, Минюст и ЦБ, в котором сообщает, что контролировать перевод банков на российское ПО должно не Минцифры, предлагая передать эти полномочия в сам Центробанк (ЦБ). Дело в том, что в опубликованном в октябре проекте указа президента РФ, подготовленном Минцифры, предлагается именно за этим же ведомством закрепить функции куратора вопросов софтверного импортозамещения в кредитных организациях. АБР, по сути, выступает против этого предложения, так как, по мнению организации, этот проект не учитывает специфики финансового рынка. АБР опасается, что положения указа могут привести к потере контроля над данными, составляющими банковскую тайну. Банки лишатся возможности использовать ПО собственной разработки, не включенное в Реестр отечественного ПО, утверждают авторы обращения.

Смотришь на всё это со стороны и думаешь, что же мешает одним установить отечественное ПО при его, конечно, совместимости с импортным оборудованием и отсутствии возможности внешнего вмешательства в работу такого оборудования, и уж затем менять оборудование, но по мере выхода его из строя или по мере исчерпания в принципе совместимости с современным ПО. Охотно верится, что российские разработчики ПО не готовы в полном объеме удовлетворить потребности всех госкомпаний. Но почему же тогда возникло обращение к Президенту со стороны IT — ассоциаций, несогласных с переносом импортозамещения на более поздние сроки? Возникает впечатление, что по одну сторону баррикад есть некая экономическая заинтересованность, по другую — она же, но с примесью страха за потерю контроля над банковским рынком, точнее за разрушение монополии на владение данными, которые тем или иным образом вращаются как на импортном оборудовании, так и на иностранном ПО. Но о каких таких собственных разработках банков может идти речь. Возможно, о сбербанковском суперкомпьютере «Кристофари». Видимо, включить его ПО в реестр отечественного, невозможно. А как же интересы государства и защиты данных россиян, вот, ведь, в чем вопрос более важный, чем чья-либо заинтересованность.