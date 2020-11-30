Белгород, , 15:33 — REGNUM В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белгородской области в 2021 году благоустроят 85 общественных территорий. на эти цели потратят свыше 557 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

Работы пройдут в 10 муниципалитетах: Белгороде, Борисовском, Ракитянском, Чернянском районах, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. По федеральной программе приведут в порядок 53 дворовые территории и 32 общественных пространства. Планируемый объём финансирования в 2021 году составит более 557 млн рублей.

В 2020 году в Белгородской области благоустройство прошло на 126 объектах, на что потратили 756 млн рублей из федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. В рейтинге субъектов России по реализации федерального проекта Белгородская область заняла шестую позицию.

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