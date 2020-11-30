Подгорица, , 15:31 — REGNUM Члены Совета иностранных инвесторов Черногории (SSICG) продолжат инвестировать в в экономику страны, несмотря на эпидемию, сообщил глава совета Кристоф Шон.

По его прогнозам, уже запланировано около 1,5 млрд евро инвестиций до конца 2022 года.

По его словам, с 2006 года Черногория становится все более привлекательной для иностранных инвесторов.

«Я считаю, что инвестиционная деятельность компаний-членов совета способствовала тому, что Черногория сегодня признана современной страной и привлекательным местом для иностранных инвесторов. Пандемия не нарушила наши планы», — сказал Шон.