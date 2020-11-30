Москва, , 15:22 — REGNUM Новый порядок расчета потребительской инфляции предполагает сбор первичной информации с онлайн-касс вместо ручного сбора и обработки сотрудниками Росстата. Это позволит обеспечить более точные данные об инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Во-первых, позволит расширить номенклатуру товаров (с 400 до 1000), а количество котировок увеличится с 700 тыс. до нескольких миллионов. То есть цены станут более репрезентативными.

Во-вторых, ускорится процесс обработки информации. Еще важно, что данные ККТ дадут более объективную картину изменения структуры потребления (однако непонятно, будет ли Росстат учитывать эти параметры).

Как отмечается в новой работе МВФ, в этом году структура потребления в мире существенно изменилась вследствие пандемии и социального дистанцирования: люди тратят большую часть дохода на необходимое — продукты питания, лекарства, жилье и товары для дома, и меньшую — на путешествия, услуги, одежду и обувь.

Это может приводить к недооценке инфляции. Как и насколько изменятся официальные показатели Росстата после перехода на новую методику, сказать сложно, но сам факт перехода к современным технологиям сбора и анализа больших данных можно приветствовать», — — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года Росстат намерен ввести новую методику подсчета роста потребительских цен, объединив данные кассовой техники и работу искусственного интеллекта.

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