Киев, , 15:21 — REGNUM С 1 января 2021 цены на газ на Украине могут поднять на 80%. Соответствующее решение одобрила Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Документ опубликован на официальном сайте комиссии.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе отмечается, что для 20 облгазов Украины предлагается повысить тарифы на транспортировку газа. В некоторых случаях цена за доставку может вырасти втрое.

Кроме того, для двух операторов стоимость доставки газа может быть снижена на 3% и 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Центра «Социальный мониторинг» выяснили, что более 74% жителей Украины выступают против введения «рыночной» цены на газ, о чём Киев договорился с Международным валютным фондом (МВФ).

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