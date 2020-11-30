Москва, , 15:16 — REGNUM В реализацию национального проекта «Демография» будет вложено 4,7 трлн рублей до 2024 года. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила 30 ноября на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Она уточнила, что общий объем финансирования нацпроекта увеличен на 691 млрд относительно ранее предусмотренной суммы. В целом в 2019—2024 годах он составит 4,7 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аудиторы Счётной палаты отметили, что даже полная реализация нацпроекта «Демография» не поможет решить проблему с убылью населения в России.

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