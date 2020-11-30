Москва, , 15:11 — REGNUM На стоимости российской валюты отразилось снижение цены на нефть в начале торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Чечулин Дмитрий.

«Причиной очередного витка цен на энергоресурсы стала отсутствие очередной договорённости между Россией и ОПЕК+ по вопросу дальнейших квот на добычу нефти, которые будут действовать с января 2021 года.

Расхождение во взглядах очень похоже на ситуацию весной. Россия желает нарастить добычу, в то время как лидеры ОПЕК предлагают продлить заморозку действующих объёмов еще на один квартал. Хотя это базовый вариант, ОПЕК готовы рассмотреть конкретный месяц наращивания объемов добычи.

Стоит также отметить что после начала роста цен на нефть, буровая активность начала расти и в США, первый раз с 2019 года, а так-как США не входят в соглашение ОПЕК+, то для них рост цены — это отличный способ взбодрить свою нефтяную отрасль.

Таким образом получается двоякая ситуация. С одной стороны продления договорённости еще на квартал поддержит цену нефти и тогда на рынок вернутся нефтяники из США, которые добавят объемов.

С другой стороны, объем добычи вырастет и тогда цена упадет под ростом предложения со стороны России и ОПЕК+.

В любом случае это выглядит как негативный сценарий для цен на нефть, а, следовательно, и для российской валюты. Учитывая, что декабрь традиционно сложный месяц для рубля, стоит ожидать дальнейшего роста валютной пары USD/RUB как минимум к максимумам этого года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро 30 ноября на Московской бирже вырос до ₽91,33. В последний раз евро стоил дороже ₽91 две недели назад — 16 ноября. Курс доллара поднялся до ₽76,39.

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