Москва, , 15:10 — REGNUM Уровень спада ВВП по итогам 2020 года составит 3,5−4,5%. Об этом в ходе «Дня инвестора» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Спад ВВП по итогам 2020 года окажется в диапазоне 3,5−4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5−3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2−3%», — сказал Греф.

По его словам, несмотря на высокую неопределенность в рамках стратегии банка, используется целый ряд предпосылок: «Российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса».