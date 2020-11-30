Чебоксары, , 15:07 — REGNUM В Чувашии почти половина сделок недвижимостью совершается в электронном виде. Это касается почти всех услуг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра по республике.

По данным ведомства, за десять месяцев текущего года доля электронных услуг по кадастровому учету выросла на 43% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достигла 10 825, на 42% увеличилось количество заявлений о регистрации прав и составило 45 075.

За указанный период показатели подача электронных заявлений от нотариусов и органов местного самоуправления выросли соответственно на 13% и 18%, составив соответственно 18 574 и 8266.

Руководитель управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева подчёркивает, что рост цифровизации «гражданского оборота происходит стремительно, проникает в любые сферы бизнеса и быта». Особенно это востребовано среди банков, застройщиков, органов власти, нотариусов.

Регистрационная служба отмечает, что к ноябрю 2020 года все муниципальные образования республики, за исключением Новочебоксарска, стопроцентно начали направлять документы на регистрацию через портал. Чаще всего они подают документы от граждан, которые построили индивидуальные жилые дома в уведомительном порядке.

«Медленно, но уверенно мы пришли к тому, что теперь регистрируем права на объекты по документам, предоставленным администрациями, только в электронном виде», — говорит Екатерина Карпеева.

Как сообщало ИА REGNUM, В Чувашии в условиях действия программы льготной ипотеки резко выросло число зарегистрированных ипотечных кредитов: с 23 апреля по 1 ноября заключено 3 427 сделок по льготной ипотеке. По данному показателю в Поволжье республика уступила только Татарии и Башкирии.

Подробнее: Чувашия вошла в число лидеров в Поволжье по выдаче льготной ипотеки