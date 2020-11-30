Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростовской области уровень безработицы в ноябре вырос до 5,5%, следует из оперативных данных региональной службы занятости населения, передаёт ИА REGNUM.

Число вакансий на 27 ноября 2020 года составляет 61 тыс. 337 единиц, численность зарегистрированных безработных — 114 тыс. 454 человек. Для сравнения: по данным на 1 апреля 2020 года на учёте в службе занятости населения состояло 16,4 тыс. жителей Ростовской области.

Отметим, что по итогам октября Ростовская область заняла девятое место среди регионов РФ по уровню безработицы.

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