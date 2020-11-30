Лондон, , 15:02 — REGNUM Англо-голландская компания Shell и австрийская компания OMV завершили финансовые обязательства в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компаний.

В Shell отметили, что проект находится на продвинутой стадии реализации. Финансирование было полностью предоставлено во втором квартале 2020 года, заверили в компании, не раскрывая объём инвестиций.

В OMV также сообщили, что завершили финансовые взносы в проект, это около €729 млн, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские компании OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie выступают партнёрами Nord Stream 2 — оператора проекта строительства. По соглашению о финансировании, они должны вложить в проект по €950 млн.

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