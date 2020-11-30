Москва, , 14:54 — REGNUM По итогам 2020 года Россию ждет рост бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогноз главы СП РФ о том, что в РФ на 1 млн «прирастет бедность».

«Наверное, здесь он прав. Прирост наверняка будет. Увеличение уровня бедности будет. Потому что реальные располагаемые денежные доходы упадут примерно на 3,8−4% по сравнению с 2019 годом. А в абсолютных цифрах это выпадающие доходы больше 2 трлн, — сказал экономист. — Значит, и основной удар получит именно низкодоходная часть населения, поэтому многие люди сдвинутся ниже черты прожиточного минимума. Но это форс-мажорная ситуация. Такое происходит во многих странах мира. Ничего не поделаешь. Нужно посоветовать правительству в этой ситуации взглянуть не только на помощь бизнесу, но и давать прямую компенсацию людям».

Только тогда, как полагает Остапкович, можно поддержать людей, чтобы они не беднели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов согласился с прогнозом Кудрина о том, что прирост бедности можно оценивать в 1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Алексея Кудрина призвали не фетишизировать такой показатель, как ВВП