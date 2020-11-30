Москва, , 14:54 — REGNUM Новый порядок расчета потребительской инфляции, который предлагает внедрить Росстат с 2021 года, должен привести к большему соответствию собираемой статистической информации реальному состоянию дел в экономике и, соответственно, повысить достоверность официальной статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«По сути новый метод предполагает получение от ФНС копии той информации, которую собирают налоговые органы о торговых операциях (в Росстат от налоговиков должны поступать полные и «нефильтрованные» данные с ККТ торговых точек).

Согласно Налоговому Кодексу РФ, большая часть информации о налогоплательщиках (за исключением сведений, носящих публичный характер), передаваемой в ФНС, представляют собой «налоговую тайну». Соответственно, это требует определенных формальных корректировок данного нормативного документа.

Расширенная информация о торговых транзакциях, которая будет извлекаться органами статистики из кассовых товарных чеков, де-факто уже носит публичный характер и вряд ли может нести в себе угрозу личной и экономической безопасности участников торговых операций.

Помимо формально-юридического и технического аспектов внедрения нового порядка сбора информации, настоятельно необходимо существенно расширить перечень товаров и услуг, входящих в расчет при определении официального уровня инфляции.

Без увеличения охвата данных, используемых при изучении ценовой динамики потребительского рынка, даже возросший поток поступающей в Росстат информации не позволит адекватно оценить весь спектр изменений и не обеспечит удовлетворительной достоверности официальных выводов органов статистики.

Увеличение объема обрабатываемых данных и расширение перечня товаров для оценки ценовой динамики, позволит более точно отразить инфляционные изменения на потребительском рынке, тем самым повышая точность ориентиров для Банка России и Минфин, повышая оперативность и адекватность их реакции на изменения в экономике.

Данная инициатива вписывается в общую национальную концепцию цифровизации экономики и будет способствовать трансформации самого Росстата в современную структуру, встроенную в единую систему органов государственного регулирования.

У самого же ведомства возникают дополнительные возможности оптимизации своей деятельности на основе автоматизации процесса обработки поступающей информации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат предлагает новый порядок расчёта потребительской инфляции — это данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) плюс технологии искусственного интеллекта.

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