Ташкент, , 14:50 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана по итогам 2021 года вырастет на 5,1%, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Вместе с тем в прогнозе сохраняется высокая неопределенность из-за пандемии коронавируса. В 2020 году экономический рост составит 1−1,5%. Годом ранее, в 2019 году, экономический рост составил 5,5%.

В минфине ожидают, что рост промышленного производства в 2021 году составит 5,8%, в 2020 — 1,1−1,6%. Восстановление отраслей экономики до показателей роста 2019 года ожидается в 2021—2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт Узбекистана составил 255,2 трлн сумов ($25 млрд), что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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