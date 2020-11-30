Подгорица, , 14:50 — REGNUM Средняя зарплата без налогов и взносов в октябре 2020 года, по данным статистического управления Monstat, составила 525 евро, что на 0,2 процента больше, чем в сентябре.

Средняя чистая зарплата в октябре была на 1,9 процента выше, чем в том же месяце прошлого года. Средняя брутто-зарплата в сентябре 2020 года составила 784 евро.

«Если учесть, что потребительские цены упали на 0,1 процента в октябре по сравнению с сентябрем, из этого следует, что реальная заработная плата за тот же период выросла на 0,3 процента», — говорится в сообщении ведомства.