Москва, , 14:48 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda поднял цены на три свои модели из семи, официально представленных на российском авторынке. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, стоимость моделей Karoq, Kodiaq и Rapid подорожала на 23 — 53 тыс. рублей, что составляет 1,6 — 3,4% от прежней цены.

Теперь базовая комплектация Skoda Karoq стоит 1 393 000 рублей, а топовая — 1 897 000 рублей. Таким образом, стоимость этого авто выросла на 34 — 35 тыс. рублей.

Skoda Kodiaq в версиях Scout, Sportline и Laurin&Klement продаётся в зависимости от комплектации в диапазоне от 3 181 000 до 3 468 000 рублей. Здесь подорожание составило 52 — 53 тыс. рублей.

Что же касается модели Skoda Rapid, то она выросла в цене на 23 — 34 тыс. рублей. Базовая комплектация этого автомобиля стоит 847 000 рублей, а топовая — 1 264 000 рублей.

Напомним, в конце октября текущего года на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде были изготовлены первые экземпляры новой Skoda Octavia четвертого поколения.

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