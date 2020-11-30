Москва, , 15:32 — REGNUM Дефицитный бюджет не несет угрозы или негативных последствий для экономики России. Об этом 30 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С экономической точки зрения дефицит бюджета ничего не значит. Точно также как и профицит бюджета с экономической точки зрения является странным явлением», — сказал Калашников.

По его словам, большинство стран мира существуют с дефицитным бюджетом. Объясняется это тем, что планов у государства много и в бюджет закладываются возможности, которые превышают финансовые ресурсы с расчётом на то, что их удастся пополнить.

«С точки зрения жизни страны незначительный дефицит бюджета — не проблема. Проблема в другом. Каким образом сам бюджет является механизмом подъема экономики. И здесь есть большие сомнения — бюджет в РФ не отвечает на вопрос: мы потратили деньги, что хорошего мы в ответ получим. Оказывается, мы тратим на социальные расходы около 17% ВВП, в то время как у большинства стран это показатель зашкаливает за 25%», — сказал Калашников.

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