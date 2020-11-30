Минск, , 14:34 — REGNUM В 2021 году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен быть разработан проект договора по вопросам формирования цен на газ и тарифов на его транзит. Об этом 30 ноября заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Так, по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Мясникович отметил, что «у нас есть программа формирования общего рынка газа».

«В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны — мы так рассчитываем — все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году председательство в ЕАЭС перейдет Казахстану. Ранее, 25 ноября, помощник главы ЕЭК Ия Малкина пояснила, что заседание Евразийской экономической комиссии пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

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