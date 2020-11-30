Москва, 30 ноября 2020, 14:34 — REGNUM Цены на нефть росли четыре недели подряд, и некоторая коррекция на этом рынке давно назрела. Соответственно и рубль, который те же четыре недели укреплялся, пусть и не так заметно, отыгрывает это движение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя снижение курса рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, курс американского доллара вырос на 0,59%, до отметки 76,3 рубля на открытии торгов Московской биржи, евро — на 0,63%, до 91,31 рубля.
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