Москва, , 14:34 — REGNUM Цены на нефть росли четыре недели подряд, и некоторая коррекция на этом рынке давно назрела. Соответственно и рубль, который те же четыре недели укреплялся, пусть и не так заметно, отыгрывает это движение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя снижение курса рубля.

«Пока эти движения носят исключительно технический характер — трейдеры перетряхивают портфели и фиксируют прибыль. Фундаментально ситуация для котировок нефти остается благоприятной.

Спрос со стороны Китая растет, а ситуация вокруг убийства иранского физика-ядерщика и новый этап эскалации на Ближнем Востоке вскоре может добавить премию за риск в нефтяные цены.

На этом фоне и рубль продолжит медленное восстановление», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс американского доллара вырос на 0,59%, до отметки 76,3 рубля на открытии торгов Московской биржи, евро — на 0,63%, до 91,31 рубля.

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