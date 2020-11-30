Нур-Султан, 30 ноября 2020, 14:33 — REGNUM В Казахстане создадут международный центр развития нефтегазового машиностроения, сообщили 30 ноября в пресс-службе премьер-министра республики.
Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Нурлан Ногаев, первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, глава правления «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, глава компании SPA Бекет Избастин, а также руководители проектов «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани».
Центр займется производством товаров для нефтегазовой отрасли. Для этого планируется открыть новые промышленные предприятия и сервисные центры.
Читайте также: Казахстан отчитался о выполнении соглашения ОПЕК+