Мурманск, , 14:29 — REGNUM Новость о моратории на проверки малого бизнеса в РФ, несомненно, хорошая, но этого недостаточно, считает руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области Николай Пальченко. Об этом он заявил сегодня, 30 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас малый бизнес испытывает большую нагрузку, связанную с падением продаж. Как известно, у любого предприятия есть расходы, от объема продаж не зависящие, те, что предприятия будут нести в любом случае. Среди этих расходов — арендная плата за помещения. Арендодатель, в свою очередь, платит значительные средства за услуги естественных монополий (электричество, отопление и так далее). Логично было бы разработать механизм отсрочки данных платежей (а ещё лучше частичного субсидирования в пользу естественных монополий напрямую), с тем, чтобы арендодатель смог наименее безболезненно предоставить рассрочку (или/и снизить ценник) арендных платежей», — отметил Пальченко.

По его словам, можно пойти дальше и, к примеру, объединить меры по снижению налоговой нагрузки с платежами за услугу естественных монополий для всех предприятий МСБ. «Эти расходы, наряду с арендной платой торговых помещений, в настоящее время часто становятся неподъёмными. Мир сейчас живет в ожидании третьей волны коронавируса. И нужна серьезная радикальная стратегия на тот случай, если она будет, а не набор точечных мер», — добавил эксперт.