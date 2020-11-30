Москва, , 14:27 — REGNUM В ноябре рублю удалось немного восстановиться после серии неудач: к концу месяца российская национальная валюта подорожала на 5,5% по отношению к доллару и на 2,7% по отношению к евро. Подорожавшая более чем на 20% нефть стала одним из важнейших факторов укрепления «россиянина» к мировым резервным валютам. заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Победа Джо Байдена на президентских выборах в США, вопреки пессимистичным ожиданиям, не оказала негативного влияния на рубль, так как ослабила доллар в ожидании, что отношения США с Китаем и Евросоюзом начнут укрепляться, и новых торговых конфликтов, по крайней мере, такого же масштаба, как при Трампе, уже не будет.

Важнейшее событие декабря, которое будет способно повлиять на рубль, произойдёт уже в первый день месяца, и им станет саммит стран-участниц ОПЕК+ в Вене.

Итоги заседания представляются неясными, так как Россия и Саудовская Аравия настаивают на том, чтобы отказаться от первоначального плана увеличения добычи нефти с 1 января 2021 года, сохранив существующие квоты, а ОАЭ намерены настаивать на решении об увеличении добычи нефти, точнее, о сокращении квот на добычу.

Возможен компромиссный вариант, при котором участники ОПЕК+ соглашаются продлить существующие квоты ещё на 3−4 месяца, но по истечении данного срока начать увеличение добычи помесячно.

Если решение о сохранении существующих квот будет принято, цены на нефть, а вслед за ними и рубль, пойдут вверх, а в случае новых разногласий между участниками ОПЕК+ нефть может резко подешеветь и утащить за собой вниз рубль.

16 ноября ФРС объявит решение по коридору ставок по федеральным фондам. Скорее всего, процентные ставки по итогам заседания останутся в существующем коридоре в 0−0,25%.

Но направление движения доллара будет зависеть от комментариев ФРС относительно сроков восстановления американской экономики, и чем оптимистичнее окажутся прогнозы Федрезерва, тем больше у доллара будет шансов на укрепление, а у рубля и валют других развивающихся стран — на падение. Банк России объявит своё решение по ключевой процентной ставке 18 декабря.

С высокой вероятностью процентная ставка останется неизменной на уровне в 4,25%. Реакция рубля на это решение может быть парадоксальной, но на укрепление рубля могут повлиять обнародованные в этот же день прогнозы ЦБ РФ по российской экономике на 2021 год, если они окажутся достаточно обнадёживающими для рынка.

Таким образом, с высокой вероятностью для рубля декабрь станет нервным и неопределённым. В ноябре ожидается курс доллара к рублю в рамках 75−80 руб., хотя не исключенно снижения доллара до 73 руб. в случае появления очень положительных событий.

Например, роста цен на нефть выше $50 за баррель или начала массовой вакцинации от коронавиируса в мире; а курс евро к рублю будет в интервале 89−93 руб.», — считает эксперт.

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