Москва, , 14:25 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует негативный эффект от роста утилизационного сбора на автомобили, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

«Дополнительные затраты на утилизацию приведут к удорожанию автомашин, а так как это коснется и грузового транспорта, то через стоимость перевозок скажется на цене товаров повседневного спроса», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что чиновники традиционно успокаивают население, тем очередное нововведение лишь немного повлияет на цены.

«Схожие объяснения мы слышали и в связи с утилизацией. Но таких решений не два, и не три, а их десятки, и эти «немного» складываются в приличную сумму, которая утекает из карманов граждан», — отметил парламентарий.

В России может на 25−30 процентов вырасти утилизационный сбор на все виды транспортных средств, включая спецтехнику.