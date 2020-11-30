Пекин, , 14:25 — REGNUM Первые экземпляры премиального внедорожника Wey Tank 300 от компании Great Wall покупатели получат в середине декабря 2020 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте NJcar.ru.

Дилеры Great Wall в Китае приступили к приёму заказов на Wey Tank 300 ещё два месяца назад. Сейчас первые товарные модели уже поступили к официальным дилерам марки, однако завершить покупку клиенты компании смогут только в следующем месяце.

Ожидается, что со временем производство Wey Tank 300 запустят и в России, поскольку это авто собрано на базе модели Haval H9, которая уже изготавливается в РФ, а с технической точки зрения модели идентичны. Различия есть только в экстерьере и уровне оснащения.

В движение Wey Tank 300 приводится двухлитровым турбированным мотором производительностью 227 «лошадей», который агрегатируется с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Стоимость базовой версии Wey Tank 300 в КНР равна 175 800 юаней (2 млн рублей), а топовой — 213 800 юаней (2,5 млн. рублей).

Ранее компания Haval в РФ приступила к реализации пятиместного пикапа Great Wall Wingle 7. Грузоподъемность машины составляет 975 кг.

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