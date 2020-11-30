Москва, , 14:20 — REGNUM Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут план многостороннего торгово-экономического сотрудничества, позволяющий решать задачи практически во всех сферах. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств государств-членов ШОС.

Мишустин отметил, что многосторонний план сотрудничества рассчитан на 15 лет.

«Вместе будем решать задачи практически во всех сферах от торговли и транспорта до пространственного развития и межрегионального взаимодействия, — сказал российский премьер-министр. — Это требует инициативных усилий в рамках отраслевых министерских совещаний и рабочих групп».

По словам Мишустина, если понадобится, российская сторона готова к созданию новых профильных механизмов.