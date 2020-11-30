Пекин, , 14:10 — REGNUM Дилеры автопроизводителя Changan в Китае приступили к продажам нового кроссовера Oshan X5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что экстерьер новинки очень похож на внешний вид премиальных спорткаров Maserati.

В компании подчеркнули, что кроссовер ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию. Поэтому модель имеет яркий дизайн.

Новинка выделяется большой решёткой радиатора, выполненной в стиле Maserati, аэродинамическим обвесом, а также дисками размером 19−20 дюймов. Собрана модель на «тележке» вседорожника Changan Uni-T.

Что же касается технических характеристик Oshan X5, то они существенно ниже, чем у Maserati. В движение кроссовер приводится 1,5-литровым турбированным двигателем производительностью 180 «лошадей» (300 Нм), который сочетается с семискоростным «роботом».

Стоит X5 в КНР от 69 900 до 102 900 юаней (от 0,805 млн до 1,185 млн рублей).

Ранее компания Changan зарегистрировала в РФ новый пикап под названием Hunter. В Китае данная модель продаётся под названием Kaicene F70.

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