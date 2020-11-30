Орел, , 14:07 — REGNUM Более 57,2 млн рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги было взыскано с неплательщиков судебными приставами в Орловской области за десять месяцев 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

В январе-октябре судебные приставы завершили 6 650 исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, всего было взыскано 57 млн 266 тыс. рублей.

Приставы отмечают, что по-прежнему действенной мерой по взысканию долгов остаётся временное ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации — с начала года в регионе было вынесено 5245 таких постановлений.