Москва, , 13:58 — REGNUM Многие данные Росстата заставляют задуматься о том, насколько объективно это ведомство оценивает положение дел в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что хотя «официальная статистика» оценивает спад российской экономики в 2020 году в 3,9%, сам он склоняется к цифре 4%, а «может быть 4,5%».

«Я думаю, что Кудрин как председатель Счетной палаты достаточно хорошо знает, о чем говорит. Потому что к нашей статистической службе в последние годы предъявляется очень много претензий по поводу того, что их данные вызывают определенные сомнения, — сказал Колганов. — И намеки на то, что статистическая служба приукрашивает действительность, звучат не так уж редко. Все дело в том, что в данных нашей статистической службы часто встречаются разного рода нестыковки. Например, весной статистическая служба утверждала, что падения реальных доходов населения не происходит (или почти не происходит), а в то же время собираемость налога на доходы физических лиц существенно упала. Сопоставление динамики доходов с динамикой розничного товарооборота тоже создает поводы для сомнений в достоверности официальных статистических данных».

Как пояснил Колганов, отраслевая статистика тоже очень часто «не стыкуется с общей статистикой по динамике валового внутреннего продукта».

«Получается, что практически по всем отраслям наблюдается спад, а спада ВВП при этом не происходит. Поэтому надеяться на нашу статистику как на каменную стену, вероятно, не стоит», — сказал Колганов.

Кроме того, он согласился с прогнозом Кудрина о том, что в РФ бедных станет примерно на 1 млн больше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил о том, что спад в российской экономике в 2020 году может составить до 4,5%.

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