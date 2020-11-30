Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал чиновников обратить внимание на необходимость решения проблем с динамикой доходов населения по всей стране.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что это многовекторная работа, связанная с созданием новых рабочих мест, в том числе за счёт реализации инвестпроектов

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября председатель Счётной палатыАлексей Кудринзаявил о том, что ситуация с безработицей в России может обостриться из-за второй волны пандемии коронавируса. Это вызвало критику со стороны интернет-сообщества.

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