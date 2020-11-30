Москва, , 13:40 — REGNUM Нефтяной рынок 30 ноября продолжает коррекционное снижение после волны роста с середины ноября, которая привела котировки марки Brent к новым рекордам после начала пандемии в $49. Стоимость барреля снижается на 1,85%, до $47,35, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«С технической точки зрения формируется коридор в $46−50, характер движения в нем предопределят итоги саммита ОПЕК+. На выходных ясность в отношении того, продлевать ли текущие квоты на добычу в 7,7 млн барр./сутки и на какой период, так и не возникла. Дискуссии на этот счет продолжаются.

Рынок настраивался на перенос решения о плановом повышении на 1,9 млн барр./сутки с января на март-апрель, не исключались и варианты на шесть месяцев или даже дополнительное сокращение добычи — так участники организации подстраховывались из-за введения в Европе карантина.

К концу декабря ситуация стала выглядеть лучше: локдауны в Старом свете в скором времени могут смягчить, на рынках возник оптимизм, связанный с вакцинами, хорошую динамику демонстрирует спрос в Азии. В СМИ считают, что Россия и Саудовская Аравия придерживаются мнения о продлении текущего уровня добычи на ближайшие месяцы 2021 года.

Дополнительный ценообразующий фактор — обстановка на Ближнем Востоке. После серии атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии поддерживаемыми Ираном хуситами последовало убийство Мохсена Фахризаде, который играл ключевую роль в попытках Исламской Республики получить ядерное оружие.

Президент этой страны пообещал ответить на устранение влиятельного ученого. Также в СМИ муссируются слухи о том, что уходящий с поста президента Дональд Трамп может решиться на бомбардировку Ирана.

В отсутствие обострения геополитической ситуации и согласования ОПЕК+ продления текущего уровня добычи на два месяца рынок может продлить коррекцию к $46. В случае, если этот срок составит три месяца или более, а с Ближнего Востока придут новости, указывающие на возможность эскалации ситуации, котировки могут перейти к формированию нового импульса с целью в $50», — считает эксперт.

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