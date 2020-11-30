Краснодар, , 13:37 — REGNUM Более 250 объектов турпоказов будут доступны для туристов, которые посетят курорты Краснодарского края на новогодние праздники, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе администрации края.

«Кроме традиционно популярных горнолыжных склонов, край готов предложить множество других направлений для туризма и отдыха. Во время новогодних праздников будет работать более 250 объектов туристского показа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха», — уточнил заместитель главы администрации края Александр Руппель.

По информации Ассоциации туроператоров России, курорты Кубани лидируют по числу бронирований на 1−10 января 2021 года. Вице-губернатор уточнил, что наибольшим спросом пользуются отели, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено» — таких в крае 76, они расположены в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах. Здравницы региона предлагают гостям более 500 программ лечения и оздоровления. Также гостям предлагают различные туристические и экскурсионные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 ноября в Сочи уровень бронирования номеров на период новогодних праздников достигал уже 90%, здесь ожидают около 300 тыс. гостей.

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