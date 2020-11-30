Москва, , 13:37 — REGNUM Пара доллар/рубль начала неделю 30 ноября продолжением локальной коррекции выше отметки 76. Однако в целом техническая картина не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После коррекции котировки могут продолжит снижение к уровню 75,30. Пробой уровня отправит валютную пару доллар/рубль к дальнейшей цели — 74,50.

Поддержку рублю уже в ближайшее время может оказать импульс роста на нефтяном рынке. Нефть марки Brent сегодня продолжает корректироваться. Активность нефтетрейдеров низкая из-за предстоящей встречи ОПЕК+, намеченной на 30 ноября.

Текущий план предполагает увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей с января 2021 года. Однако эксперты ожидают, что ОПЕК+ отсрочит увеличение добычи на 2−3 месяца из-за снижения спроса. Первый этап переговоров прошел 29 ноября, но компромиссного решения участники не нашли.

В остальном рубль поддерживает снижающийся доллар США. Также оптимизм на финансовых рынках вызван отличной китайской статистикой. В ноябре индекс деловой активности в производстве составил 52,1 против 51,4 в октябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,4 по сравнению с 56,2 месяцем ранее. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков», — пояснил эксперт.

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