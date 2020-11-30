Москва, , 13:30 — REGNUM Строительство моста на Сахалин имеет экономический смысл лишь в случае наполнения проекта потоком товаров и грузов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Экономические факторы — они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, «об этом говорить не приходится», что и имел в виду Сергей Иванов.

Песков подчеркнул, что беседы на эту тему ведутся постоянно, но окончательного решения пока нет.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что с точки зрения экономики мост на Сахалин строить не нужно.