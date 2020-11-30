Москва, , 13:31 — REGNUM Лидером по продажам новых автомобилей сегмента Luxury в октябре 2020 года стала Москва. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В сообщении говорится, что за месяц в российской столице было продано 59 новых люксовых автомобилей. На втором месте оказалась Московская область. Здесь было реализовано 11 люксовых машин.

В общей сложности на Москву и Подмосковье пришлось 66% от проданных в России автомобилей сегмента Luxury. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где было куплено шесть таких автомобилей.

Далее идут: Краснодарский край (5 ед.), Камчатка (2 ед.), Ингушетия (2 ед.), Красноярский край (2 ед.), Челябинская область (2 ед.), Ярославская область (2 ед.). Ещё в 15 субъектах России было куплено по одному новому дорогому автомобилю.

Напомним, в октябре текущего года дилеры продали в РФ 106 экземпляров новых автомобилей сегмента Luxury, что на 6% меньше, чем годом ранее.

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