Чита, , 13:28 — REGNUM Предпринимателей Забайкальского края известили о решении российского президента Владимира Путина продлить мораторий на плановые проверки бизнеса. Как сообщалось сегодня, 30 ноября, глава регионального минфина Вера Антропова, Правительство РФ продлит действие моратория на плановые проверки бизнеса еще на год — до 31 декабря 2021 года — потому, что в текущей ситуации просто необходимо.

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«Меры, предпринятые Правительством РФ, призваны ослабить давление на бизнес, который в условиях COVID-19 несёт существенные убытки. В таких условиях важен каждый инструмент поддержки. Напомню, что помощь предпринимателям региона была оказана в том числе и за счёт бюджета — это снижение налоговых ставок и отсрочка арендных платежей.

В общей сложности сумма поддержки составила более 500 миллионов рублей, но и здесь нужно понимать возможности бюджета, ресурсы которого ограничены», — сказала Вера Антропова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 30 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 504 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.

Как пояснил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, небольшие компании и индивидуальные предприниматели наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

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