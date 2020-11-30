Ташкент, , 13:25 — REGNUM Последние тридцать лет в Узбекистане активно пытались обанкротить компанию «Узбекнефтегаз». Об этом заявил министр энергетики республики Алишер Султанов в интервью на YouTube-канале Alter Ego.

По его словам, долгие годы компания не в состоянии была развивать геологоразведку. Султанов напомнил, что в 2013 году стал первым заместителем председателя «Узбекнефтегаза».

Министр сказал, что в компании ожидали банкротства в 2017 году. Султанов добавил, что падающая добыча углеводородов в Узбекистане заранее закладывалась в плане. «Нефтегаз систематически велся к тому, чтобы в какое-то время прекратил свое существование», — сказал министр.

Для решения проблемы власти республики реорганизовали нефтегазовую компанию. После реорганизации создана компания «Узтрансгаз», а также «Худудгазтаъминот», которая занимается распределением газа в регионах.