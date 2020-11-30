Москва, , 13:24 — REGNUM Правительство России проанализирует ситуацию с поставками автобусов в Бурятию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Водитель автобуса Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

«Хорошо. Все вопросы важны — безусловно, согласен. Соответствующее поручения правительству сформулирую, обязательно это сделаем», — заявил Путин.

Цыденов пояснил президенту, что в Бурятии в 2020 году состоялось голосование за так называемый народный бюджет, в результате чего избиратели единогласно выбрали в качестве приоритета приобретение автобусов в регион.

«За народный бюджет 20 автобусов приобрели. За счёт дальневосточных субсидий 22 автобуса приобрели. Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600», — отметил он.

«Это тоже не один год, это можно сделать в рамках государственно-частного партнерства. Вопрос актуальный, и просили бы Вашего поручения, чтобы мы уже дальше его прорабатывали совместно с правительством», — предложил Цыденов.