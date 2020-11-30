Калуга, 30 ноября 2020, 13:54 — REGNUM За девять месяцев 2020 года из-за распространения новой коронавирусной инфекции налоговые и неналоговые доходы Калужской области снизились на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом 30 ноября заявила на заседании областного правительства области региональный министр финансов Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Областной доход составил 50 млрд 626,3 млн рублей, или 73% от запланированного на год. Безвозмездные поступления пополнили областной доход на 13 млрд 627 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было перечислено 12 млрд 111 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года бюджетные поступления возросли на 12%, а расходы увеличились на 27%. Осуществлялось финансирование 28 областных государственных программ, 14 ведомственных целевых программ и одной региональной программы. Все они направлены на повышение уровня жизни калужан. В частности, ежемесячные денежные выплаты получили более 81 тысячи граждан. Льготами на услуги ЖКХ воспользовались более 195 тысяч жителей области. На экономику было выделено почти 2 млрд рублей. В аграрный сектор было направлено 1 млрд 53 млн рублей, что позволило нарастить объем производства валовой сельскохозяйственной продукции. На развитие дорожного хозяйства выделено 6 млрд 443 млн рублей, Межбюджетные трансферты для муниципальных образований составили 20 млрд 950 млн рублей.
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