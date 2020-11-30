Москва, , 13:11 — REGNUM Можно было бы порассуждать на тему о том, кто заказал эту публикацию — то ли в Киеве себе цену набивают, то ли американцы решили несколько «украинским следом» прикрыться, — но это, по большому счёту, неважно. Важно то, что Украина в данном вопросе выступает в пристяжке к США и что вместе они работают против интересов европейских стран, заинтересованных в этом проекте, отметил 30 ноября. обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось, WSJ написала, что американские санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» разработаны при участии украинских лоббистов.

«Ситуацию вокруг «Северного потока — 2» большинство СМИ описывают под углом зрения ущерба, которые замораживание этого проекта способно нанести России.

Повторю, однако, что это не российский, а международный проект, и потери при его заморозке понесут очень серьёзные европейские игроки. Украинцы решили, что их роль верного инструмента в руках США даёт им потенциал, чтобы серьёзно влиять на европейскую политику? Поистине, для этого надо быть не в ладах с разумом!

Известны примеры, когда периферийные «хвосты» пытались «вилять» собакой. Я это наблюдал в Прибалтике. Рига, Вильнюс и Таллин не просто поддерживали, они провоцировали экономическое и политическое давление Запада на Россию; они, наконец, сумели затащить на свою территорию войска НАТО.

Конкретный результат у этих действий, однако, один: они «успешно» избавились (или скоро избавятся) от ключевых отраслей своей экономики: трубопроводной, железнодорожной, портовой, пищевой…

Я уже не говорю об упущенных возможностях развития кооперации с Россией на их территориях по тем специальностям, в которых они были сильны в советскую эпоху!

И последнее. По большому счёту, деятельность нынешней администрации США против «Северного потока — 2» наносит вред долгосрочным интересам самих США. Ущерб от обострения на этой почве отношений с европейцами будет очень серьёзным и многосторонним. И спишут его на «украинских лоббистов».

Российские участники проекта многое упустили в смысле создания «прокладок безопасности» для осуществления данного проекта, но не сомневаюсь, что в итоге он будет осуществлён и его участники получат планируемые прибыли.

А вот украинцы и американцы долго будут пожинать болезненные плоды своей работы против европейских интересов. Впрочем, они их уже пожинают», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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