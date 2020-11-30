Москва, , 13:02 — REGNUM При новом методе расчёта инфляции с помощью искусственного интеллекта, который планирует ввести Росстат, точность оценки, конечно, повысится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Сейчас для расчета инфляции более 1000 сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах на около 400 товаров и 120 услуг.

При новом методе число товаров для наблюдения может возрасти до 1000, а количество собираемых ценовых котировок — с 700 тыс. до нескольких миллионов.

Россия переходит на цифру, по этому показателю наша страна входит в десятку ведущих стран мира, поэтому цифровизация нужна и в методе оценки инфляции.

Многие граждане жалуются, что их личная инфляция выше официальной. Экономическая теория гласит, что инфляция это налог на бедных. То есть. у наименее обеспеченных слоев она выше средней.

Однако, опыт девальвации 2014 года и соответственно инфляционного шока наоборот показал, что инфляция оказалась выше у наиболее обеспеченных россиян, так как. они выбирали качественный импорт и отдых за границей.

Так или иначе, официальная инфляция это действительно в значительной степени средняя температура по больнице, но лучше данного индикатора никто еще ничего не придумал. Именно поэтому на данный индикатор ориентируется в своей политике Банк России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат готовит переход на новый порядок расчёта потребительской инфляции. Методика объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта.

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