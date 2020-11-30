Канберра, , 12:49 — REGNUM Китай повысил ввозные пошлины на австралийское вино с 107,1% до 212,1%. Власти Австралии готовят жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает австралийская служба новостей Nine News.

О готовящемся обращении в ВТО заявил министр торговли Австралии Саймон Бирмингем. Китайские власти, подчеркнул он, должны дать свои объяснения. Пекин, повысивший пошлины на вино и ячмень из Австралии, действовал из политических мотивов, считают в Канберре.

Министерство торговли Китая ранее объяснило повышение пошлин противодействием демпингу на алкогольном рынке. Акции австралийской компании Treasury Wine 27 ноября упали на 11%, а 30 ноября — еще на 12%, сообщает Global Times.

Компания на фоне обвала акций выставила на продажу одно из старейших в Австралии винодельческих хозяйств — Penfolds.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Китая и Австралии стали хуже после того, как глава австралийского правительства Скотт Моррисон потребовал международного расследования причин возникновения в Китае вспышки нового коронавируса.