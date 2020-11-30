Казань, , 15:21 — REGNUM В 2020 году в Татарии отремонтируют 1 063 многоквартирных дома. Госжилинспекция приняла 979 объектов, из 1 007 домов, в которых работы завершены. Всего в республике реализуется 31 программа капитального ремонта и модернизации инженерных систем, включая программы капремонта многоквартирных жилых жомов и объектов социально-культурной сферы. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Порядка 25 программ капитального ремонта действуют в социально-культурной сфере в текущем году. В отрасли «Образование» — четыре программы на общую сумму более 4 млрд рублей. В программу капремонта дошкольных детских учреждений включены 87 объектов. Работы осталось завершить только в одном детском саду.

К 15 декабря завершится капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий. Из трех включенных в программу объектов продолжаются работы на одном. Программа ремонта теплых туалетов подойдет к концу 25 декабря. Пока 245 объектов сданы в эксплуатацию, 41 — в работе.

В программу капремонта в отрасли «Здравоохранение» в 2020 году вошли 15 объектов. Девять из них завершены, до конца года еще шесть закончат ремонтировать. Всего в отрасли реализуются две программы на общую сумму 1,8 млрд рублей.

До 20 октября завершат ремонт по отрасли «Молодежная политика» оставшихся двух из 16-ти объектов. По модернизации инженерных сетей в работе осталась одна — программа модернизации систем водоотведения.

ИА REGNUM напоминает, за последние 10 лет в Татарии на капремонт и реставрацию зданий музеев было выделено порядка 10 млрд рублей.

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