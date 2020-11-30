Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Петербургский парламент готов поддержать законопроект Смольного о региональных инвестиционных проектах (РИП). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 ноября в городском Законодательном собрании.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идет о проекте «О региональных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга» и о поправках в закон «О налоговых льготах», внесенных губернатором Александром Бегловым.

Участники РИП до 2029 года смогут снизить ставку налога на прибыль до 10% и обнулить налог на имущество. Чтобы поучаствовать, необходимо вложить от 50 млн до 500 млн рублей за три года либо свыше 500 млн рублей за пять лет, причем 90% выручки организации должны получить от продукции нового производства. Ограничений по численности работающего персонала нет. Будут приниматься во внимание и все капитальные затраты инвестора — как в движимое, так и в недвижимое имущество, что отличает этот механизм от имеющегося инвестиционного налогового вычета.

«В первом из предложенных законопроектов предлагается вносить в реестр региональных проектов создание продукции обрабатывающих производств. То есть в Петербурге государственную поддержку получат, в первую очередь, вложения в реальный сектор экономики», — пояснил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

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Второй законопроект устанавливает для участников РИП дополнительные налоговые льготы. Принятие закона не приведет к выпадающим доходам городского бюджета, поскольку льготы будут применяться только к вновь созданным производствам или к выпуску новой продукции.

«А само появление новых промышленных предприятий приведет к росту налоговых поступлений. Это новая, отвечающая требованиям времени мера улучшения инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, поддержки промышленности и стимулирования деловой активности. Весь опыт последних десятилетий показывает, что только индустриальное развитие может быть гарантией экономической независимости государства, его национальной безопасности. Уверен, положительный эффект от принятия новых законов в ближайшее время скажется на показателях петербургской экономики и индексе промышленного производства», — заявил Макаров.

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