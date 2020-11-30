Омск, , 12:28 — REGNUM Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные мероприятия, а также — программы поддержки бизнеса и экономики, в значительной мере скажутся на проекте бюджета Омской области. Об этом ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Скульптура Городовой на улице Ленина. Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Из-за беспрецедентных мер поддержки омского бизнеса доходная часть регионального бюджета, а также бюджетов муниципальных образований в следующем году недосчитается сотен миллионов рублей.

«В частности, вчера были продлены на 2021 год ранее установленные минимальные ставки налога по упрощенной системе налогообложения. В итоговый перечень для пониженных ставок включены 49 видов деятельности в отдельных сферах обрабатывающего производства, торговли, гостиниц и общепита, образования, социальных и бытовых услуг, спорта и организации досуга.

Установлена минимальная ставка в 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Если доходы, уменьшенные на величину расходов, — то 5% вместо 15%. Это минимально возможная ставка на нашем уровне, которую можно было принять», — отметил Александр Бурков.

По его словам, принять исчерпывающий пакет льгот на следующий год для малого и среднего бизнеса региона было непросто: противников беспрецедентных мер поддержки как в государственных органах исполнительной власти, так и в областном парламенте было предостаточно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бурков известил о том, что по итогам 2019 года Омская область вошла в список 25 российских регионов, которые получили прирост по доходам. За десять месяцев 2020 года регион получил доходы как налоговые так и неналоговые, — 102,5% к уровню предыдущего года.

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