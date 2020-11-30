Москва, , 12:16 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года больше всего в России было зарегистрировано лифтбеков марки Skoda (модель Octavia). Об этом 30 ноября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В общей сложности в России зарегистрировано 407 тыс. единиц Skoda Octavia. Это 60% от всех машин с кузовом лифтбек в стране.

На втором месте идёт отечественный лифтбек Lada Granta с результатом 254 тыс. единиц. На третьем месте модель чешского бренда — Skoda Rapid (175 тыс. ед.).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Chery Amulet (29,7 тыс. ед.) и Skoda Superb (28,5 тыс. ед.).

Отмечается, что на 1 июля 2020 года в РФ доля лифтбеков от числа автомобилей с другими кузовами составляла всего 2,3%, что в количественном выражении соответствует 1 млн единиц.

Ранее компания JAC Motor получила в РФ Одобрение типа транспортного средства на новый лифтбек J7. Дизайн лифтбека разработал экс-дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне.

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