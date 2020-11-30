Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM Полыхавший в центре Ростова-на-Дону особняк, известный как доходный дом Емельянова, будет выставлен на торги в январе 2021 года. Покупателю предстоит обследовать несущие конструкции старинного здания, подготовить и реализовать научно-проектную документацию по его реставрации. Власти уточнили, кому принадлежит памятник архитектуры начала 20 века.

«В реестре муниципального имущества города числится не целое здание, а пять нежилых помещений. Кроме муниципального образования, правообладателями объекта культурного наследия являются физическое лицо и частная компания, зарегистрированная в Соединённом королевстве», — пояснила заместитель сити-менеджера областного центра Светлана Камбулова.

Здание на улице Большой Садовой, 94 находится в плачевном состоянии. В 2009 году доходных дом был включён в перечень многоквартирных домов, подлежащих реконструкции. Согласно закону, работы по сохранению объекта культурного наследия должны выполняться всеми правообладателями пропорционально занимаемых площадям.

ИА REGNUM сообщало, что доходных дом Емельянова (или доходный дом Сариевых) был построен в начале 20 века. По некоторым данным, особняк был возведён в 1914 году, по другим — в 1902 году. В сентябре 2020 года памятник архитектуры пустили с молотка, однако компания уклонилась от подписания договора купли-продажи. Крупный пожар в здании произошёл в ночь на 23 ноября. Причины возникновения огня устанавливаются.

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